Caltanissetta. Oggi alle 18 presso l’Hathor Academy relazione del Prefetto Chiara Armenia sulla bellezza della Costituzione Italiana

CALTANISSETTA. Oggi 9 giugno 2022, alle ore 18.00, presso l’accademia artistica Hathor Academy, in via Salvati, S.E. il Prefetto Chiara Armenia relazionerà sulla bellezza della Costituzione italiana, in occasione del 75° anno della sua promulgazione.

L’evento, organizzato dall’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, viene presentato dal dr. Stefano Vitello, Presidente dell’Associazione, e coordinato dall’avv. Francesco Panepinto, Presidente diocesano dell’Unione Giuristi cattolici italiani.

L’incontro si inserisce all’interno di una mostra di immagini, rappresentata da fiori, monumenti, luoghi, dipinti che, la sensibilità di Pietro Gaggi e di suo padre Rosario, non più tra noi, hanno colto e fissato all’occhio dell’osservatore con la fotocamera del telefonino o con l’infrenabile pulsione della pennellatura per farci riscoprire la dolcezza che ci circonda e la bellezza delle relazioni umane e della società civile armonica e rispettosa.

L’incontro con S.E. il Prefetto è una preziosa occasione per farci gustare la bellezza dello straordinario patrimonio valoriale della Costituzione, sintesi armonica delle tre anime, cattolica, socialista e liberale, che l’hanno generata. Patrimonio a cui ciascuno di noi deve attingere e tradurlo efficacemente negli usi e nei costumi ,nell’esercizio del proprio vissuto, con coerenza comportamentale, onestà intellettuale, linearità di vita.

Più il Paese sarà fedele alla Costituzione più sarà un’Italia migliore, più accogliente, più solidaristica, più rispettosa della dignità della persona. All’incontro oltre a numerose autorità sono stati invitati il signor Questore Emanuele Ricifari, il Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Vincenzo Pascale, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Stefano Gesuelli.

Per fare festa attorno al Prefetto parteciperanno anche i Presidenti delle associazioni che sono intervenute nel ciclo degli incontri seminariali: Gabriella Romano Urso (Garden Club), Andrea Cristiano Milazzo (Istituto Superiore di Studi Musicali Bellini), Maestro Michele Mosa (Direttore Istituto musicale Bellini) Ersilia Sciandra (Progetto Luna), Leandro Janni (Italia Nostra), Antonio Vitellaro (Società Nissena di Storia Patria), Salvatore Giunta (Vicepresidente Lega italiana per la lotta contro i tumori), Maria Luisa Sedita (Parco letterario P.M. Rosso di San Secondo e Società Dante Alighieri – Comitato di Caltanissetta), Maria Antonina Vitello (Hathor Academy) e la dottoressa Cristina Raimondi in rappresentanza dell’Unità Operativa di Oncologia di Caltanissetta.

Nel suo incontro seminariale sul tema della “Bellezza della salvaguardia dell’ambiente”, lo scorso 18 febbraio, il prof. Leandro Janni aveva relazionato in ordine all’art. 9 della Costituzione. Nel corso dell’incontro di giovedì 9 giugno, il Presidente di Italia Nostra Sicilia Janni donerà al Prefetto Chiara Armenia il primo storico numero della rivista “Italia Nostra” (1957) e il saggio del celebre scrittore e Presidente di Italia Nostra, “Italia da salvare”, Giorgio Bassani.

All’inizio dell’evento saranno declamati gli articoli 1/3/21 della Costituzione Italiana, ad opera di Mariolina Riggi, Michele Diana, Renato Mancuso, con sottofondo musicale ad opera di Giovanni Scerra e Nunzio Falci i quali, alla fine dell’evento, allieteranno i convenuti con brani musicali inneggianti al valore della democrazia, del rispetto della persona, del bene comune.