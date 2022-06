Caltanissetta: il Minibasket ripopola il viale della Regione e rispolvera antichi ricordi

Giovedì 9 e venerdì 10 giugno, al centro del viale della Regione, bambini appassionati della “palla a spicchi” e adulti si sono ritrovati insieme per un torneo di minibasket.

Il campo è stato allestito nel cortile adiacente la stazione di servizio ENI (ex Agip) i cui gestori, in veste di promotori dell’evento, hanno permesso per due sere di rievocare gli “affollamenti” di giovani che, fino a un paio di decenni fa, animavano l’arteria centrale della città.

Un appuntamento, “BASKETTANDO sotto le stelle”, reso possibile grazie all’impegno di Emilio Galiano, Vincenzo DiBenedetto e Gianluca Rizza che con le loro due associazioni sportive AIRAM ed ICARO hanno allestito il piazzale trasformandolo in uno campo da street basket ed organizzato tutte le attività di intrattenimento e gioco.

All’evento hanno partecipato anche la Croce Rossa Italiana, con una postazione di “Truccabimbi” e la Questura di Caltanissetta con un intervento sul cyberbullismo.

L’auspicio, respirato tra gli adulti che, curiosi, sono andati per seguire l’evento o accompagnare i piccoli giocatori, è che #civediamoallagip non sia soltanto un hashtag occasionale ma che torni a diventare un appuntamento fisso per tutti i giovani della città alla ricerca di un punto di ritrovo nel quale tornare a incontrarsi non più virtualmente ma, piuttosto, in presenza.

“Vogliamo ringraziare questi splendidi bambini che sono stati il cuore pulsante della manifestazione alla quale hanno partecipato, in differenti modi, non solo i cittadini ma anche le istituzioni locali – hanno commentato i gestori dell’Eni Cafè -. Un apprezzamento rivolto alla Croce Rossa e al suo presidente Nicolò Piave e al signor Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari e agli Agenti della Polizia Postale di Caltanissetta per avere sposato la nostra iniziativa e averci permesso di realizzare uno spazio di crescita e di confronto affrontando con tutti i bambini ed adolescenti presenti un tema attuale e tristemente molto diffuso come quello del bullismo e del cyberbullismo”.