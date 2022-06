Caltanissetta, IISS “L. Russo”: Erasmus+ Migratory Birds, studenti nisseni a Creta

Gli uccelli migratori del progetto Erasmus+ (“Migratory Birds”, appunto), in corso di svolgimento all’IISS L.Russo di Caltanissetta, hanno fatto tappa a Creta dal 21 al 29 maggio scorso, dove si è svolta la seconda mobilità prevista per questo anno scolastico. L’opportunità di vivere questa preziosa esperienza è stata offerta ad altri 10 studenti, diversi dai precedenti e altrettanto meritevoli, facenti parte sempre delle prime classi del Liceo Linguistico e dell’indirizzo economico.

Accompagnati dai prof. Calà, Giunta e Pilotta, gli studenti hanno potuto vivere un periodo di condivisione delle attività previste dal progetto ma anche del tempo libero, venendo a contatto con abitudini e mentalità delle famiglie ospitanti a volte diversi, ma sempre interessanti. Il successo delle singole mobilità si è potuto misurare in termini di lacrime versate alla festa di commiato: tra un ballo, un quiz, una foto e la consegna degli attestati si sono intrufolati gli abbracci commossi dei docenti e degli alunni delle tre scuole partecipanti.

Non era un addio, ci sarà ancora un incontro, e sarà proprio al Luigi Russo di Caltanissetta, che avrà il compito e l’onore di ospitare la chiusura del progetto. Tanta attesa, quindi, e nel frattempo si intensificano i contatti sui social, perché ormai sono nate amicizie che non potranno concludersi mai più. E durante il viaggio di ritorno, i ragazzi hanno sentito il bisogno di effettuare una videochiamata per ringraziare la Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Rita Basta, per avere consentito loro di vivere un’esperienza di grande valore, che lascerà in loro ricordi indelebili.