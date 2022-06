Caltanissetta. Cisl Fp chiede la convocazione della delegazione trattante al Direttore generale dell’Asp

Il Segretario Generale Cisl Fp Ag Cl En Salvatore Parello, il Segretario Territoriale Cisl Fp Ag Cl En Giovanni Luca Vancheri (nella foto) e il Segretario Aziendale Cisl Fp Antonino Michele Guagenti hanno chiesto al direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, il dott. Alessandro Caltagirone la convocazione della delegazione trattante al fine di affrontare le questioni inerenti il comparto.

In una nota “La CISL FP AG CL EN, esprime soddisfazione per la riconferma del Management dell’Asp di Caltanissetta. Nell’ottica della continuità chiede di convocare la delegazione trattante in tempi brevi per definire gli istituti contrattuali approvati nel contratto decentrato. Istituti contrattuali che rivestono un’importanza non indifferente, a tal proposito chiediamo che si proceda alla costituzione dei fondi 2022, atti necessari per poter emanare gli avvisi relativi agli incarichi di funzioni e progressioni verticali.

Inoltre chiediamo di procedere al piano della perfomance, per il riconoscimento della produttività e la conclusione dell’iter relativo alle progressioni economiche orizzontali 2021 per il personale che non ha avuto riconosciuto tale istituto nella tornata precedente”.