Caltanissetta, centro storico: pregiudicato a “passeggio” con coltello nel portaoggetti dello scooter

I poliziotti della sezione volanti hanno proceduto al controllo di un pregiudicato, noto agli uffici di polizia poiché in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che transitava per una via del centro storico a bordo di un ciclomotore.

Il fermato, insofferente al controllo degli agenti, è stato sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo, infatti, nel portaoggetti del mezzo i poliziotti hanno sequestrato un coltello.

L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per diverse violazioni al codice della strada poiché il mezzo era privo di targa, per guida senza patente, per veicolo privo di copertura assicurativa e carta di circolazione.