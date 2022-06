Caltanissetta, Centro Storico. Beatrice Giammusso: “Investire o emigrare. Problemi? Vigili urbani non intervengono, chiamati i carabinieri”

CALTANISSETTA – Centro storico, croce e delizia di Caltanissetta e dei nisseni. Alla nostra redazione è giunta una e-mail a firma di Beatrice Giammusso, titolare di Antichi Ricordi Hotel di Charme & Spa, ubicato

nel quartiere Provvidenza. Scrive in merito alla deprecabile e purtroppo diffusa abitudine di fornire cibo ai gatti posizionandolo alla rinfusa sul selciato: per questo aveva chiamato i vigili urbani che hanno risposto di non avere competenze in merito. Per risolvere il problema ha fatto ricorso ai carabinieri che sono prontamente intervenuti. La Giammusso poi lamenta un “buco” comparso nella strada ( Tra via XX settembre ed il Viale Regina Margherita): unico intervento, il posizionamento della transenna.

C’è voglia e desiderio da parte dei nisseni di riappropriarsi del centro della città; di rivitalizzarlo, recuperarlo anche con manifestazioni come il “New European Bauhaus” (al via proprio oggi) ma serve anche un’incisiva azione amministrativa.

A Beatrice Giammusso però sorge il legittimo dubbio: “Mi chiedo da cittadina che è venuta ad investire in questa città se è il caso di restare o emigrare” .

Ecco di seguito il contenuto della nota giunta alla nostra redazione

Mercoledì 8 giugno chiamavo i vigili urbani affinche venissere a fare un sopralluogo davanti la mia struttura ricettiva Antichi Ricordi albergo in Caltanissetta Via Villaglori con ingresso al civico 41.

La mia dirimpettaia costantemente dà da mangiare ai gatti buttando dal balcone cibi di vario tipo compreso ossa che i gatti non mangiano.

La mia pazienza ha un limite, ho provato più volte a far capire alla signora di non buttare mangiare ai gatti che oltre ad essere indocoroso quello che fa è un ricettacolo di di formiche , mosche e topi.

Ho chiamato i vigili urbani e mi sono sentita rispondere che non è compito loro intervenire. Allora mi chiedo di chi è compito sorvegliare in questi casi (visto che leggo che la polizia municipale rileva multe ai cittadini indisciplinati) allora non è vero quello che si dice.

A questo punto sono stata costretta chiamare i Carabinieri che puntualmente sono arrivati a verbalizzare il cattivo comportamento della signora .

Volevo chiedere al comandante dei vigili urbani di informarmi di quale sono i compiti dei vigili cosi in futuro evito di disturbarli.

Colgo l’occasione per comunicare di avere segnalato circa 20 giorni fa sempre ai vigili che hanno provveduto a transennare un buco che si è creato tra la via xx settembre ed il viale regina Margherita (trattasi di fognatura da dove usce un lezzo nauseabondo e topi).

Mi chiedo da cittadina che è venuta ad investire in questa città se è il caso di restare o emigrare.

Grazie per la vostra attenzione

Beatrice Giammusso titolare di Antichi Ricordi hotel in Caltanissetta