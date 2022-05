Vallelunga, riqualificazione campo da tennis. Iniziano i lavori

VALLELUNGA PRATAMENO – Al via i lavori di riqualificazione del campo da tennis, a darne notizia è l’assessore allo sport Silvio Zuzzè. ” Un altro obiettivo raggiunto: potenziare e valorizzare gli impianti sportivi, riconoscendo un ruolo di primo piano allo sport, per i sani valori che sa trasmettere e per il suo ruolo educativo ed aggregante. A fine lavori, previsti in piena stagione estiva, riconsegneremo alla nostra comunità e soprattutto ai nostri giovani, un impianto sportivo rinnovato, dimostrando ancora una volta il grande impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Montesano, per mettere a disposizione dei cittadini impianti sportivi moderni e sicuri dopo anni di abbandono. Siamo infatti convinti che lo sport abbia un ruolo fondamentale nella vita di una comunità”.