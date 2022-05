Sutera, condanna in primo grado al sindaco Grizzanti. La solidarietà della Giunta, Presidente del Consiglio e consiglieri della maggioranza

SUTERA – Il comunicato stampa del gruppo consiliare di maggioranza in riferimento alla condanna in primo grado inflitta al primo cittadino dal tribunale di Caltanissetta. Questo il testo: “La Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri di maggioranza esprimono profonda stima e piena solidarietà al Sindaco di Sutera, Dott. Giuseppe Grizzanti che in data 12/05/2022 ha subito una condanna in primo grado dal tribunale di Caltanissetta.

Il Sindaco ha sempre operato per Sutera, nella sua lunga carriera politica dagli anni ‘80 ad oggi, con onestà, trasparenza, operosità, responsabilità, carità e grande senso di abnegazione per realizzare concretamente il BENE COMUNE della città.

Le liste civiche, negli ultimi due mandati elettorali, SUTERA UNITA (2013-2018) e PER SUTERA UNITA (2018 ad oggi), hanno fortemente creduto nella persona del Dott. Giuseppe Grizzanti, al punto tale da volerlo per ben due volte come capolista e quindi come Sindaco, ottenendo anche il consenso dalla maggior parte dei cittadini Suteresi.

È indiscutibile l’onestà dell’operato del Sindaco Grizzanti che ha sempre anteposto il BENE COMUNE di Sutera “ai propri interessi personali”.

Il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri di Maggioranza stanno ricevendo grande solidarietà, rinnovata stima e fiducia da parte delle forze politiche che da sempre hanno appoggiato la squadra, dai sostenitori, dalla comunità suterese in generale e da quanti in questi anni hanno avuto modo di conoscere e apprezzare la persona e l’operato del Sindaco e del suo team.

Fiduciosi nella Giustizia, certi della sua innocenza gli auguriamo che possa ritrovare al più presto la serenità e la forza per superare questo difficile momento per Lui, la sua famiglia e l’intera comunità”.