Santa Caterina. Il sindaco: “Approvati sei strumenti finanziari in un anno e mezzo, ma c’è un debito con l’Ato di 1,6 milioni di euro”

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Ippolito ha fatto il punto della situazione finanziaria del Comune. <Con i bilanci consolidati del 2019 e del 2020 approvati in Consiglio Comunale, siamo a ben 6 strumenti finanziari approvati in circa 1 anno e mezzo; è stata un’impresa molto impegnativa, a tratti estenuante, una “corsa ad ostacoli” che via via si aggiungevano, ma nonostante tutto, possiamo dire di aver raggiunto un gran risultato>.

Il sindaco ha comunicato che si sta lavorando al bilancio di previsione 2022, ma ha anche reso nota la scoperta di un debito di 1,6 milioni di euro di debito con l’Ato CL1 di circa 1.600.000 euro maturato fra il 2014 e il 2019.