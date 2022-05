Rai 1, tra “I soliti ignoti” anche il campione di Caltanissetta Mirco Scarantino: simpatico e telegenico

Simpatico, accattivante, telegenico. Il campione di pesistica nisseno Mirco Scarantino è stato ospite della puntata di mercoledì 18 maggio della iconica trasmissione di Rai 1 “I soliti ignoti” condotta dallo straripante Amadeus.

Lo sportivo di Caltanissetta, volto noto dello sport, per gli innumerevoli allori raccolti nella sua carriera (bronzo ai Campionati del Mondo 2018, tre volte oro 2016, 2017, 2019, due volte argento 2014, 2018 e una volta bronzo ai Campionati Europei 2015, oltre ad una sfilza di titoli italiani) sotto i riflettori ha palesato la medesima disinvoltura che spende tra stacchi ed alzate nelle gare. L’atleta in forza alle “Fiamme oro” della Polizia di Stato ha dispensato sorrisi e simpatia.

Il format del programma e basato su otto identità ignote e altrettante figure nascoste, ciascuna corrispondente a un premio. I concorrenti devono abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta. Più̀ identità̀ si indovinano, più̀ cresce il montepremi. In ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro, che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale.

