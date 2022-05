Nonnina mussomelese Maria Caruso in trasferta a Torino festeggia i suoi 107 anni con l’inno di Mameli

MUSSOMELI – Maria Caruso, ‘a za Maria, nata il 27 maggio 1915, 107 anni l’altro ieri, festeggiato oggi domenica 29 maggio 2022 a Torino dove si trova con i figli, non vuole sapere niente, non guarda in faccia nessuno, anzi no, guarda amabilmente in faccia i suoi tre figli, i sei nipoti e gli otto pronipoti che l’adorano e l’ha seguono con affetto. Una mente lucida la sua che fa rievocare spesso alla sua memoria i tanti mussomelesi, i vicini di casa, il quartiere, dove ha vissuto parlandovolentieri con i familiari, forte, appunto, dei suoi 107 anni che le fanno mantenere il primato della longevità mussomelese. Ha tanta voglia di vivere, ha fatto il conto per i 110 anni quando mancano ancora tre anni, e poi, con tanta serenità, la longeva nonnina, rivolgendosi ai familiari aggiunge, “del resto, u Signuri lu sapi” ed esplode l’applauso di tutti con la gioia della circostanza. Evidentemente gli auguri a za Maria, per i suoi 107 anni, arrivano non solo dal suo quartiere di Sant’Enrico ma da tutti i mussomelesi che hanno nel cuore il proprio paesello. Un compleanno festeggiato e cantato da lei, prima del taglio della torta, dell’Inno di Mameli.