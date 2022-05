Mussomeli, giornata mondiale delle Api. L’informativa dell’assessore attività produttive Spoto

Ieri 20 Maggio 2022 – Giornata Mondiale delle Api. Una giornata per informare i cittadini su come proteggere gli insetti impollinatoriIl declino a cui vanno incontro le api e gli altri impollinatori è una vera e propria minaccia alla biodiversità e alla sicurezza alimentare di tutto il pianeta. Un numero crescente di specie di impollinatori in tutto il mondo è infatti sull’orlo dell’estinzione a causa di molti fattori, la maggior parte dei quali sono diretta responsabilità delle attività antropiche, tra cui l’inquinamento da pesticidi e i cambiamenti climatici sono le cause principali. Come “Comuni Amici delle Api” siamo impegnati ad adottare buone pratiche per far fronte a questi problemi, e contemporaneamente a riportare all’attenzione dei cittadini, dei media e della comunità dei decisori politici, l’importanza delle api e in generale di tutti gli impollinatori (api, vespe, farfalle, coccinelle, ragni, rettili, uccelli e anche mammiferi) per la sicurezza alimentare e la sussistenza di centinaia di milioni di persone.Sono molte infatti le misure che possono essere adottate per ridurre gli effetti negativi sugli impollinatori, a partire dalla riduzione dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari. E’ importante quindi promuovere un’agricoltura sostenibile – che aiuti a diversificare il paesaggio agricolo e adotti processi ecologici come parte della produzione alimentare – e sostenere gli apicoltori nel loro lavoro. CHI SALVA LE API SALVA LA BIODIVERSITA’. La decimazione degli insetti impollinatori (farfalle, api, bombi, etc…) è una grave minaccia per la biodiversità. Senza le api non è possibile la crescita di un gran numero di specie vegetali selvatiche e coltivate, tra cui quelle da cui dipende la nostra alimentazione. Fermare l’uso di pesticidi tossici e supportare gli apicoltori sono scelte da cui può dipendere il futuro di tutti e tutte. SENZA API NON C’ È SICUREZZA ALIMENTARE. Tre quarti delle colture alimentari mondiali dipendono, secondo la Fao, da insetti e altri impollinatori, come api, farfalle, coleotteri, pipistrelli. Purtroppo questi insetti sono decimati da fattori umani, dal prevalere delle monocolture industriali fino all’uso di pesticidi sintetici. Eppure dalla loro salvezza dipende la sicurezza alimentare del pianeta: girarsi dall’altra parte significa andare incontro a gravi crisi alimentari, fame e carestie. Adottando le buone pratiche amministrative e cambiando i nostri comportamenti come cittadini e cittadine possiamo fare la nostra parte per salvare tutti insieme le api e costruire un futuro migliore: non restare a guardare, festeggia insieme a noi anche questa Giornata delle Api 2022! Nelle prossime settimane è prevista l’istallazione della targa “Comune amico delle api” all’ingresso del paese, gesto dal forte valore simbolico e identitario. (L’Assessore Michele Spoto)