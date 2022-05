Marianopoli, alle Amministrative due schieramenti e 2 candidati sindaci Salvatore Noto e Calogero Casucci

MARIAMOPOLI – Due gli aspiranti sindaci al Comune di Marianopoli per le elezioni del prossimo 12 giugno: Salvatore Noto, sindaco uscente con la lista “Restiamo per Marianopoli”, con assessori designati Francesco Baldi e Giuseppe Vullo; l’altro candidato Calogero Casucci con la lista “Forza Democratica Marianopoli” con gli assessori designati Giovanni Librizzi e Grazia Noto. Questi i candidati al Consiglio Comunale con Salvatore Noto Sindaco: I sei uscenti sono Sebastiano Baglio, Francesco Baldi, Maria Luisa Calabrese, Giovanni detto Nanni Cannavò, Palma Diminuco, Giuseppe Vullo, tra i nuovi Salvatore Bonasera, Lucrezia Burrafato, Giuseppina Di Venuta, Giuseppe Lombardo. Questi, invece, i candidati al Consiglio Comunale con Calogero Casucci Sindaco: una lista con sei uomini e 4 donne: Vincenzo Alessi, Giuseppe Burrafato, Francesco Cannella, Serenella Caruso, Alessandra Inserra, Giovanni Librizzi, Carmelo Li Pira, Grazia Noto, Teresa Pappalardo, Calogero detto Lillo Vaccaro. Da dire che 10 entreranno in consiglio comunale, di cui 7 di maggioranza e 3 di minoranza compreso il sindaco perdente.