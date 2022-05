Il movimento civivo “Le Spighe” aderisce alla “Marcia del sole-marcia dei conigli”: lunedì 9 maggio

Il movimento civico “Le Spighe” aderisce alla “Marcia del sole – Marcia dei Conigli” organizzata dalla Fondazione degli Archi in collaborazione con l’Antica Trasversale Sicula in programma per lunedì prossimo. Diciotto chilometri a piedi: dal Santuario dell’Immacolata di Comiso al Castello dei Principi di Biscari di Acate.

“L’idea – spiegano i promotori – è quella di anticipare i focolai che potrebbero, come tutte le guerre preventive, infiammare e divampare irreversibilmente il globo. Come le tante guerre, già scoppiate sulla terra in questo nuovo millennio, lontane dell’Europa, però, ad eccezione di questa odierna insostenibile aggressione perpetrata dalla Russia alla sorella Ucraina e dell’altra sferrata, nella guerra del Kosovo, appellata ipocritamente come giusta, con lo stesso assurdo orrore, di quella odierna”.

La marcia – già inaugurata il 9 agosto del 2021 e svoltasi in tre tappe della durata di tre giorni dal 9 all’11 di ogni mese – ha l’obiettivo di tessere “una rete di vigilanza mistica e politica in armonia con la fioritura di un ramo di mandorlo e la realizzazione biblica della misericordia sulla terra”.

Per mantenere alta la tensione in direzione inversa alla guerra, gli organizzatori dell’iniziativa hanno deciso di camminare ogni mese da Comiso a Niscemi declinando, nello stesso mese, una nuova lingua parlata e scritta da artisti, poeti, scrittori, musicisti e intellettuali, nell’ambito di una assoluta e singolare declinazione della Pace come meditazioni, parole, azioni e fatti. Sempre ogni mese, subito dopo il pellegrinaggio, verrà associato “Un assolo per la Pace” di un’artistacon un’opera d’arte realizzata appositamente sul tema della pace esposta alla Galleria degli Archi di Comiso.

“La nostra adesione alla Marcia del Sole – afferma l’avvocato Salvatore Falzone, coordinatore del movimento Le Spighe – vuole significare il nostro impegno a favore della cultura della pace e della non violenza”.