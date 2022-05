Fratres e Misericordia di Mussomeli il 2 giugno al Santuario di Siracusa. Prenotazioni entro il 24 maggio

MUSSOMEL,I – Fratres e Misericordia da oltre 35 anni con un camminino insieme e con una finalità comune: La solidarietà nella donazione del sangue, la prima, e quella nei servizi ai bisognosi: la seconda, due benemeriti organismi riconducibili alle Misericordie di Italia che hanno la propria sede a Firenze. I due sodalizi, guidati rispettivamente Vincenzo Sorce e Vittorio Catania, hanno organizzato, per il prossimo 2 giugno, un pellegrinaggio insieme con destinazione Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa con prenotazioni da far pervenire entro il prossimo 21 maggio E’ stato reso noto anche il programma della giornata che prevede la partenza alle ore 6 da Piazzale Mongibello; alle ore 10 la santa messa, celebrata da S.E. Francesco Lomanto; a seguire la visita guidata al Santuario, la colazione a sacco presso il salone del Santuario Centro Ristoro pellegrini “Mons. Calogero Lauricella; successivamente, visita Quartiere di Ortigia- Siracusa. Il rientro è previsto per le ore 16,30. Da precisare che i donatori di sangue “Fratres” possono ritirare, gratuitamente, il biglietto del pullman direttamente presso la sede della Fratres entro il 24 maggio.

UN PELLEGRINAGGIO, DUNQUE, CON LA FRATRES E LA MISERICORDIA, UNITI SEMPRE NELLA SOLIDARIETA’. ISCRIZIONI ENTRO IL PROSSIMO 24 MAGGIO.