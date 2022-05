Caltanissetta, lunedì l’incontro: “L’ascolto è una dimensione dell’amore”

“L’ascolto è una dimensione dell’amore” è il titolo dell’incontro che si svolgerà lunedì 23 maggio a partire dalle ore 17 nella Sala Convegni Don Giacomo Alberione della Libreria Paoline di Caltanissetta in Corso Umberto I, 125.

Si tratta di un dialogo a partire dal messaggio del Papa per la 56ͣ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che la Libreria Paoline nissena organizza all’interno delle manifestazioni nazionali della 17ͣ Settimana della Comunicazione sociale.

All’evento, moderato da Rocco Gumina, interverranno il Vicario generale della diocesi di Caltanissetta, don Onofrio Castelli e la giornalista Marcella Sardo.

Con questa manifestazione, gli organizzatori desiderano riflettere pubblicamente sul tema dell’ascolto come via necessaria per una comunicazione profonda e un autentico dialogo.

Nell’epoca dei social media, infatti, è necessario tornare a pensare continuamente che la complessità della realtà va intesa attraverso un ascolto attento e profondo volto ad evitare estremizzazioni e semplificazioni.

Ascolto che, come ci ricorda papa Francesco, è altresì il mezzo principale di discernimento per le comunità ecclesiali impegnate da qualche mese nel processo sinodale.