Caltanissetta, Festa di San Michele: processioni e concerti in calendario dall’8 al 22 maggio

Si svolgerà dall’8 al 22 maggio la Festa di San Michele Arcangelo a Caltanissetta. Il Patrono della città sarà celebrato nell’omonima chiesa con veglie, momenti di preghiera e una festa con musica, concerti e momenti ricreativi di condivisione sociale.

Il primo appuntamento in calendario sarà giorno 8 maggio nella Piazzetta della Repubblica in via Turati davanti al Monumento dei Caduti in mare.

In collaborazione con una delle comunità del Cammino Neocatecumentale della Parrocchia, nella piazzetta, si terrà una Missione le domeniche 8, 15 e 22 dalle ore 17.00.

Domenica 8 maggio alle ore 18.30, nella Cattedrale, si terrà la messa solenne alla quale seguirà la processione che da Santa Maria La Nova, in Piazza Garibaldi, proseguirà fino al Convento dei Cappuccini per portare la Statua di San Michele nell’omonima chiesa di via Sallemi. La statua resterà in chiesa fino a domenica 22 maggio quando, dopo un’altra messa solenne che inizierà alle 18.30, la processione riporterà il Santo in Cattedrale.

Nel frattempo Padre Giovanni Pollani, parroco della chiesa San Michele, informa che durante le due settimane di festa la messa si terrà alle ore 8.00 e 19.00 e il Rosario e le litanie di San Michele arcangelo alle ore 18.30.

Venerdì 13 maggio, dalle ore 20.30, si terrà una veglia di preghiera invocando “San Michele, l’angelo della Resurrezione”.

Non mancheranno momenti di convivialità parrocchiale e di musica aperti al pubblico.

Domenica 15 maggio alle ore 21.00 nel piazzale della parrocchia si terrà il concerto Live del musicista Giuliano Rassu, finalista della III edizione di X Factor e il suo Tour “Come un raggio”.

Venerdì 20 dalle ore 20.30 si terrà la festa patronale nel piazzale della parrocchia con degustazioni, spettacoli, musica e sketch.