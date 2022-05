Caltanissetta, Consigliere Matta incontra gli operatori turismo: “Vogliamo rilanciare il settore”

Mercoledì 18 maggio dalle ore 09.30 alle ore 11 si svolgerà nell’aula consiliare del Palazzo del Carmine una riunione tra gli operatori della ricettività alberghiera ed extralberghiera del territorio di Caltanissetta.

L’incontro è stato promosso e organizzato dal consigliere M5S Marco Matta e rivolto ai rappresentanti delle associazioni di categoria del settore e a tutti coloro i quali sono titolari di strutture ricettive.

Già nel novembre 2019 il consigliere aveva organizzato un incontro con gli Stakeholder del settore per confrontarsi sulle necessità ed esigenze degli operatori alberghieri ed extraalberghieri. Un dialogo successivamente proseguito online a causa del distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria e che, finalmente, adesso torna in presenza.

“Vogliamo ascoltare tutti gli operatori ed elaborare delle proposte che verranno trascritte in un documento propositivo da sottoporre alla giunta Gambino” ha spiegato Matta. L’intento è quello di rilanciare il settore turistico e di formulare necessità e potenzialità in modo da poter essere pronti a lavorare in sinergia con tutti gli altri attori sociali e istituzionali quando verrà ufficialmente costituita la “Consulta del turismo”.

Per un approccio realmente proficuo per il territorio e un indotto sano, per il consigliere Marco Matta, è necessario creare un sistema che integri anche la rete museale, le associazioni culturali e la Diocesi di Caltanissetta. “Dobbiamo essere capaci di lavorare insieme in modo che un turista, arrivando a Caltanissetta, sappia già dove dormire, dove mangiare, cosa visitare e quali escursioni vivere. Per farlo, però, dobbiamo partire dalle necessità del tessuto imprenditoriale ed è proprio con questo intento che è stata organizzata la riunione di mercoledì”.