Bompensiere, affidamento a privati Campo sportivo. C’è il bando

BOMPENSIERE – L’amministrazione comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento dellagestione del campo sportivo in erba sintetica e della vicina palestra comunale. Negli anni precedenti, tale struttura di campo in erba sintetica era gestita dall’Associazione sportiva Bompensiere Family, mentre la Palestra comunale non è attualmente affidata in gestione ad alcun soggetto. L’amministrazione Virciglio per tutelare il patrimonio comunale, ha deciso di procedere all’affidamento in gestione del campo di calcio in erba sintetica non più gestito da alcuna società o associazione sportiva, atteso che lo scorso mese di febbraio è scaduta la convenzione relativa alla gestione del campo di calcio. Una decisione, per evitare che un prolungata assenza assenza di un gestore possa comportare il deterioramento delle strutture. Poichè l’amministrazione comunale non è nelle condizioni di gestire in proprio la struttura per mancanza di risorse umane numericamente ridotte e non in grado di assicurare l’apertura, la custodia, la manutenzione ordinaria e la pulizia dell’impianto sportivo, per questi motivi si è deciso di definire l’atto di indirizzo per l’affidamento in gestione del campo sportivo e della palestra. La durata prevista per l’affidamento è di tre anni ed il soggetto gestore sarà individuato tramite manifestazione di interesse e/o gara pubblica. Da parte dell’Ente gestore è prevista la corresponsione di un canone unico dovuto. La somma prevista a base d’asta, con offerta al rialzo, è di mille euro annui. La Giunta stabilirà le tariffe per usufruire del campo e fisserà esenzioni e limiti di prezzo.