Arciconfraternita SS. Sacramento Mussomeli. Confermato Priore e nominato Comitato Corpus Domini

MUSSOMELI – Alessio Barba, riconfermato Priore dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice di Mussomeli per il triennio 2022/2025. Trattasi di nomina del vescovo mons.Mario Russotto del 13 maggio 2022 che lo ha scelto sulla terna di nomi inviata dal sodalizio con il parere del cappellano don Pietro Genco. Da dire che la precedente nomina risale all’anno del 2019 a seguito dell’elezione del Consiglio direttivo di cui faceva parte, avvenuta durante l’assemblea dei confrati e consorelle al termine della gestione commissariale del dott. Totino Saia. Un secondo mandato, dunque, alla guida dell’Arciconfraternita, pronta ad organizzarsi per l’imminente solennità del Corpus Domini anche con i suoi tre giovani confrati Giuseppe Vullo, Salvatore Mulè e Daniele Alessi, scelti dal Consiglio direttivo per lo svolgimento di tutte le relative incombenze per onorare la ricorrenza della “festa di lu Signuri”, la festa per eccellenza dell’anno.