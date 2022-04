Tumore alla mammella: da oggi tre giorni di screening a Campofranco

CAMPOFRANCO. Sarà una “tre giorni” dedicata alla prevenzione del tumore alla mammella quella che patrocinata dal Comune all’ASP di Caltanissetta in materia di salute pubblica rivolta ad una fetta consistente della nostra popolazione e che prende il via nella giornata di oggi 28 aprile a Campofranco.

In piazza San Francesco, accanto all’omonimo Santuario e in collaborazione con l’associazione di Protezione civile “Funtana di li rosi”, nelle giornate di Giovedì 28 e Venerdì 29 Aprile e lunedì 2 Maggio, il mammografo mobile sarà presente do mattina, per offrire questo servizio di prevenzione.

L’esame fondamentale per la diagnosi del tumore è la mammografia, una radiografia dei tessuti interni della mammella, che permette di evidenziare la presenza di un nodulo, ancora prima che possa essere ‘palpabile’.

La mammografia è anche in grado di rilevare la presenza di micro calcificazioni, vale a dire di minuscoli depositi di calcio che possono essere spia di un tumore o di lesioni precancerose, ossia che presentano un rischio maggiore di evolvere in un tumore.

La mammografia è ugualmente importante per la diagnosi precoce della malattia anche in assenza di sintomi o segni della sua presenza.

Una tre giorni dedicata alla popolazione campofranchese in una collaborazione sinergica tra ASP e l’assessorato alle Politiche sociali del comune.