Tripletta di Zaniolo, Bodo battuto 4-0 e Roma in semifinale

ROMA (ITALPRESS) – In un Olimpico tutto esaurito, la Roma rimonta il ko dell’andata surclassando il Bodo/Glimt per 4-0 qualificandosi per le semifinali, dove se la vedrà con il Leicester. Il match d’andata è in programma tra due settimane. I giallorossi passano in vantaggio già al 5′. Zaniolo crossa con il mancino dalla destra, Cristante manca la deviazione e Haikin respinge male in presa bassa. Sulla ribattuta si avventa poi Abraham che mette dentro l’1-0. Dopo altre occasioni mancate, al 23′ arriva il meritato raddoppio quando Zaniolo riceve un assist al bacio di uno scatenato Pellegrini e lo sfrutta al meglio infilando con il sinistro il portiere in uscita. I capitolini sono inarrestabili e al 28′ calano il tris. Zalewski fugge in contropiede sulla sinistra e serve in profondità Zaniolo, che con un delizioso tocco sotto con il mancino batte in uscita il portiere siglando la doppietta personale e il 3-0 per i suoi. Al 41′ Abraham sfiora il poker, ma questa volta Haikin è attento e gli sbarra la strada in uscita salvando in corner. Zaniolo si dimostra immarcabile anche nella ripresa e al 4′ firma il 4-0 e la tripletta personale con una perla d’autore. L’azzurro riceve palla in velocità da Cristante e se ne va di fisico a un difensore, entra in area e scaglia un mancino imparabile sotto l’incrocio dei pali lontano. L’eroe di serata uscirà poco più tardi per crampi e la partita diventa pura accademia, con gli uomini di Mourinho che non hanno alcuna difficoltà a gestire il largo vantaggio maturato ai danni dei norvegesi. Nel finale, per un lieve problema fisico, esce di scena pure Abraham ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni. Il risultato non cambierà più.

(ITALPRESS).