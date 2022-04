Sicilia, stufa provoca incendio: muore dopo 5 giorni agonia ad Agrigento

La donna di 95 anni, rimasto ustionata nell’incendio della sua abitazione, provocato da una stufa, e’ morta dopo cinque giorni di agonia. Con lei c’era il figlio di 53 anni, anche lui investito dal fuoco alimentato dalla stoffa di un divano. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale, la donna nel reparto di terapia intensiva al “San Giovanni di Dio” di Agrigentoin condizioni critiche e l’uomo al “Cannizzaro” di Catania.

Il quadro dell’anziana e’ ha ottenuto un miglioramento dell’anziana e il suo cuoresmesso di battito. L’incendio si e’ sviluppato all’interno di un’abitazione in via Maggiordomo dove erano subito intervenuti i vigili del fuoco riscendo a portare madre e figlio fuori dall’appartamento prima che venivaro divorati dalle fiamme. Oltre alle ustioni avevano riportato una grave inzione da fumo, talmente intenso da non consentire a entrambi di essere tossico in salvo rischiando di rimanere intrappolati tra le mura di casa.