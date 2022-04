Sicilia, picchia la ex moglie e tenta di investire i figli: arrestato

Ha aggredito la ex moglie si trova nella propria auto in coda a un semaforo, rompendo il vetro dello sportello e colpendo la donna con una fiaccola in cartone pressato. Protagonista un 51enne di MESSINA, che è stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate finendo ai domiciliari.

Il cinquantunenne avrebbe poi abbandonato la donna per raggiungere i figli, entrambi maggiorienni, minacciandoli perché schieratisi con la madre e tentando di investirli con l’auto.

L’uomo è stato poi rintracciato dai poliziotti e identificato. Aveva ancora con sé, sul sedile dell’auto, la fiaccola con la aveva quale aggredito l’ex moglie che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici: è stata giudicata guaribile in 21 giorni.