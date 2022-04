Serradifalco. Ecco il programma della nuova stagione teatrale 2022 al “De Curtis”

SERRADIFALCO. E’ stato reso noto il programma della nuova stagione teatrale 2022 al Teatro comunale Antonio De Curtis, di cui è direttore artistico Vincenzo Volo.

La stagione teatrale comprenderà quattro spettacoli il cui costo, in abbonamento, sarà di 20 euro. L’apertura della stagione teatrale 2022 al De Curtis si avrà il prossimo 13 maggio alle 20,30 con la commedia “Bibliotecaria ma non troppo”. Si tratta di uno spettacolo messo in scena dall’Associazione Pier Giorgio Frassati per la regia di Gianni Di Giorgi. Il venerdì successivo, cioè il 20 maggio, sempre alle 20,30 appuntamento con il secondo spettacolo, stavolta di musica popolare e cabaret.

Si tratta dello spettacolo “Li Ficudinia e i Tre” che segnerà anche il ritorno sulle scene dello storico gruppo serradifalchese di musica popolare dei Ficudinia. Sabato 28 maggio alle 20.30, terzo appuntamento della stagione teatrale al De Curtis con lo spettacolo “La spartenza, un viaggio, una speranza” a cura della Compagnia Sikilia, per la regia di Cettina Sciascia.

Infine, il quarto appuntamento, il 3 giugno alle 20,30 vedrà per la prima volta protagonista una emittente radiofonica in occasione di una stagione teatrale al De Curtis. Si tratta di Radio Rcs Sicilia che proporrà il Gran Galá RCS a cura di Aldo Alesso e Dario Lo Vullo. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 327 66 85 030 oppure al 366 98 59 204. La biglietteria del Teatro De Curtis, invece, è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, mentre il giovedì è anche aperta dalle ore 16 alle 18.