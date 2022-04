Rivoluzione Green: le abitudini per salvare il pianeta

Gli esseri umani hanno in mano il futuro del pianeta Terra. La forte industrializzazione ha portato a mettere a serio rischio la salute del gigante roccioso che si trova sotto i nostri piedi. I cambiamenti climatici stanno avvenendo e la sfida per i prossimi anni sarà tutelare l’ambiente.

Ecco quindi che molte persone stanno iniziando ad avere un atteggiamento sostenibile, green. Cosa vuol dire “essere green”? Significa assumere comportamenti compatibili con l’ambiente, che siano utili alla sopravvivenza della natura.

Essere green è piuttosto semplice: per cominciare bisogna diminuire i livelli di anidride carbonica all’interno dell’atmosfera e uno degli elementi inquinanti è l’automobile. Affidarsi ai mezzi pubblici aiuta ad avere una minor emissione e di conseguenza meno impatto sull’ambiente. Sono consigliate anche le biciclette: non solo per il pianeta, ma anche per la propria salute, in quanto permettono di restare in forma.

Nella prima ondata del Covid-19 abbiamo assistito, grazie alle chiusure di tutte le attività, alla rinascita della Terra: le acque dei mari e dei fiumi tornati limpidi, i boschi nuovamente ripopolati di animali e una diminuzioni notevole di CO2 nell’aria, principale fonte del riscaldamento globale. Tutto questo ha stupito chiunque, portando ad assumere comportamenti più rispettosi verso ciò che ci circonda.

Elettricità, acqua e cibo

Sono i piccoli gesti che ci permettono di salvare la Terra. Avere maggior attenzione verso comportamenti quotidiani permette di avere pochissimo spreco. È il caso dell’acqua: avere costantemente il rubinetto aperto anche quando non serve è tra le principali fonti di spreco. Ad esempio l’acqua chiusa mentre ci si lava i denti può essere un buon metodo per evitare i consumi eccessivi. Inoltre per evitare l’inquinamento è consigliabile l’utilizzo di detergenti ecologici.

Stesso discorso vale anche per l’elettricità, specialmente in un periodo dove il rincaro dei prezzi ha un impatto devastante sulle famiglie italiane. Ecco quindi che molti cittadini del Bel Paese hanno l’abitudine di utilizzare lampadine Led, in modo da impattare il meno possibile. Allo stesso modo l’utilizzo di elettrodomestici a basso consumo può essere un’ottima idea. Ancora: spegnere le luci quando non servono, in questo modo aiuteremo l’ambiente e anche il portafoglio.

Si può essere green anche nell’alimentazione? Certo. Tra le abitudini di molti c’è quella di preferire cibi di produzione locale, a km 0, di cui è possibile controllare l’origine. È un trucco anche per limitare i trasporti, diminuendo l’inquinamento atmosferico, e l’utilizzo di imballi che possano portare ad un maggior consumo di plastica.