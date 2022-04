Rassegna stampa. Policlino ‘diffuso’, aria di “pacco”? Razza ripesca l’ipotesi fondazione

CALTANISSETTA – Idee poche e confuse da parte dell’assessore regionale alla Salute a proposito del policlinico da istituire nel centro Sicilia?

Chi la pensava così cdovrà ricredersi, perchè ieri Ruggero Razza, in occasione della riunione che si è tenuta a Palermo, ha tirato fuori un altro… cavillo che mette a tacere ogni velleitaria richiesta, ovvero che i tre Policlinici attualmente esistenti a Palermo, Catania e Messina in quanto strutture pubbliche sono al servizio degli atenei (pubblici) delle tre città. Ciò vuol dire che non può nascere un quarto Policlinico a servizio della Kore che è un ateneo privato, ma che si deve comunque lavorare per potenziare l’offerta sanitaria del centro isola per garantire la idonea formazione agli studenti che frequentano i corsi di laurea in Medicina sia a Caltanissetta che ad Enna.

Insomma, Razza – da abile avvocato qual è – avrebbe trovato per venir fuori dalla” morsa” in cui si era ritrovato dopo che si è cominciato a parlare di Policlinico, con relative rivendicazioni provenienti dai territori interessati.

Al lettore (disorientato) verrebbe quindi da pensare che di Policlinico non si debba più parlare, e che tutto – per quanto attiene il miglioramento della sanità delle tre province di Caltanissetta, Enna e Agrigento – resterà come è adesso.

Invece no (?), perchè ieri mattina l’assessore regionale (alla presenza dei sindaci delle tre città capoluogo, dei presidenti della Kore e del Consorzio Universitario nisseno, di nuna nutrita rappresentanza dei deputati regionali eletti nei territori) ha presentato una bozza di statuto per la istituzione di una Fondazione, offrendola alla valutazione degli intervenuti, che riesca a mettere in rete tutte le strutture sanitarie presenti nei tre territori, nelle quali assicurare anche adeguata formazione agli studenti universitari di Medicina della Kore e dei corsi universitari dei consorzi di Caltanissetta ed Agrigento.

In pratica una sporta di Policlinico “diffuso” (idea originaria di Razza) riveduto e corretto alla luce del fatto che le università pubbliche di Medicina e Chirurgia hanno come sede principale Palermo, Catania e Messina.

Verrebbe da dire, a questo punto, che si è fatto tanto rumore per nulla

«Non è così – ha spiegato poi il sindaco del capoluogo nisseno Roberto Gambino – perché le strutture sanitarie dei tre territori verranno potenziate proprio per garantire agli studenti universitari formazione di alto livello. Faremo ora i nostri approfondimenti giuridici sulla bozza che ci è stata consegnata, ma ho già anticipato all’assessore Razza che nella istituenda Fondazione dovrà trovare obbligatoriamente spazio anche il Cefpas che è un centro di altissima formazione sanitaria».

La riunione di ieri in definitiva è risultata interlocutoria ma almeno stavolta si è svolta in un clima sereno, con la disponibilità di tutti i presenti a trovare il giusto equilibrio tra le aspettative dei territori interessati. Non è stata fissata la data della nuova riunione nel corso della quale confrontarsi e portare avanti il progetto di Policlinico diffuso attraverso la Fondazione, ma è chiaro a questo punto che non ci saranno più…

fughe in avanti e che piuttosto si lavorerà (fino a prova contraria) per migliorare la qualità dei servizi sanitari nelle tre province e per mettere a disposizione degli studenti universitari di medicina, per la loro formazione, il meglio che i tre territori offrono.