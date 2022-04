Italia, ruba una piantina dal bar per la sua ragazza e sei mesi dopo la restituisce: “Mi ha lasciato”

“Se qualcuno ruba un fiore per te…”. Diceva così una famosa pubblicità degli anni Ottanta. E deve aver pensato lo stesso anche il protagonista di questa storia. Che però non è finita bene, e quella piantina sottratta sei mesi prima in un locale per donarla alla sua amata ora che lei se ne è andata gli provocava troppi ricordi. E così ha deciso di restituirla.

Come racconta Prima Il Canavese, a novembre 2021 dall’esterno del bar “L’ora del Caffè” sparisce una piantina di fiori. Nulla di prezioso, ovviamente, se non il fastidio per un vaso ornamentale nei pressi del dehor portato via nella notte e che al mattino alla riapertura del bar i titolari non ritrovano più al suo posto. Sdegno, per un gesto senza un senso apparente; fastidio, per sapere che qualcuno si è appropriato di un qualcosa che non gli apparteneva. E fin, qui, si direbbe: nulla di strano. Certo.

Ma quello sdegno e fastidio di alcuni mesi prima si è trasformato in estremo stupore quando pochi giorni fa i proprietari del bar si sono ritrovati quella stessa piantina nel punto esatto dove era stata portata via e con a fianco una lettera di scuse dell’autore del “furto”.

La storia, manco a dirlo, è diventata presto virale.