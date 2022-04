IISS “L. Russo” di Caltanissetta al Globay Money Week con i laboratori didattici della Banca d’Italia

La Banca d’Italia anche quest’anno, aderendo alla Global Money Week, ha organizzato un laboratorio didattico con video tutorial, sfide e quiz online a tema finanziario, assicurativo e previdenziale. La Global Money Week è una manifestazione internazionale annuale di sensibilizzazione, organizzata dall’OCSE International Network on Financial Education (OCSE/INFE), sull’importanza di garantire che i giovani siano finanziariamente consapevoli e acquisiscano gradualmente le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie sane che possano migliorare la loro futura resilienza finanziaria e il loro benessere finanziario.

La Banca d’Italia ha scelto di farlo attraverso il mondo della scuola, perché la scuola è per tutti: raggiunge ragazzi e ragazze, provenienti da famiglie più o meno agiate, ovunque sul territorio. E proprio perché è per tutti, la scuola può ridurre le differenze tra studenti, anche nelle competenze finanziarie”.

Per la Regione Sicilia sono state coinvolte tre istituti scolastici di secondo grado: IISS L. RUSSO di Caltanissetta, IISS G. Carducci di Comiso e IISS U. Foscolo di Canicattì.

A rappresentare l’IISS L. Russo di Caltanissetta diretto dalla dirigente scolastica Prof.ssa Maria Rita Basta è stata la classe 3 A dell’indirizzo economico, coordinata dal Prof.Davide Amico, referente del progetto. Il tema di questa decima edizione è stato “Costruisci il tuo futuro, gestisci bene il tuo denaro” (“Build your future, be smart about money”) ed è stato dedicato all’importanza di pensare al futuro quando si prendono decisioni finanziarie. Sappiamo che la mancanza di conoscenza finanziaria aggrava le disuguaglianze ed inserire l’educazione finanziaria a scuola significa poter cambiare queste statistiche, significa contrastare queste disuguaglianze.

La Commissione Europea ha riconosciuto la conoscenza finanziaria tra gli elementi essenziali per costruire un mercato unico dei capitali e promuovere il risparmio e gli investimenti di lungo periodo. I ragazzi, partecipando a questa attività hanno potuto apprendere le relazioni che collegano la capacità di gestire le proprie finanze e quella di programmare le scelte future in funzione dei diversi obiettivi di vita.