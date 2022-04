Caltanissetta, raccolta differenziata: sospesa per Pasqua, regolare per Pasquetta

CALTANISSETTA – In occasione delle giornate festive di Pasqua e Pasquetta,

Dusty comunica agli utenti residenti che il servizio di raccolta porta a

porta non subirà variazioni per il giorno di Pasqua, poiché il calendario

settimanale non prevede di norma, l’esposizione dei rifiuti nella giornata

di domenica.

Domenica 17 aprile, così come lunedì 18 aprile, Pasquetta, saranno

effettuati i servizi di spazzamento stradale – solo del centro storico – e

saranno garantiti i ritiri dei rifiuti Rsu delle utenze pubbliche di prima

necessità quali ospedali e istituti penitenziari.

Per il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, sarà effettuata la raccolta

dei rifiuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche,

pertanto, la sera di domenica 17 aprile gli utenti potranno esporre

regolarmente i contenitori con la frazione prevista nel calendario

settimanale della raccolta differenziata seguendo le consuete modalità

indicate.

Nelle due giornate di domenica 17 e lunedì 18 aprile 2022, non saranno

operativi il Centro comunale di raccolta di Contrada Cammarella, né l’isola

ecologica di Via Malta e l’isola ecologica mobile non sarà posizionata, come

da calendario settimanale.

Non saranno attivi i numeri verdi e bianchi di assistenza Dusty per la

prenotazione e il ritiro dei rifiuti ingombranti.

La regolarità di tutti i servizi sarà ripristinata da martedì 19 aprile.

Gli utenti sono invitati alla massima collaborazione al fine di mantenere il

decoro ambientale degli spazi cittadini.