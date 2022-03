Ucraina, Di Maio “Subito un tavolo per la tregua umanitaria”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attacco all’ospedale pediatrico è stato brutale, da condannare in ogni forma. Non possiamo aspettare di trovare una pace attraverso un tavolo con una soluzione diplomatica che ci metterà chissà quanto, adesso serve un tavolo di negoziati per una tregua umanitaria, per permettere di fermare le armi e mettere al sicuro i cittadini”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Controcorrente-Prima serata” su Rete 4.

“I corridoi umanitari sono stati solo annunciati dalla Russia, quello che dobbiamo fare è mettere al tavolo organizzazioni e altri paesi per fare raggiungere un accordo di pace – ha aggiunto -. Serve un attore terzo che faciliti il dialogo”.

(ITALPRESS).