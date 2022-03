Sutera condanna la guerra. Il Consiglio comunale manifesta vicinanza e solidarietà al popolo ucraino

SUTERA. “Sutera condanna la guerra! “. Anche il paese dell’accoglienza si schiera contro questo tragico evento che sta colpendo l’Ucraina. Lo ha ribadito l’amministrazione comunale.

Già nella seduta di Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità la proposta di delibera per manifestare al popolo Ucraino la vicinanza della città di Sutera, per creare ogni possibile mobilitazione di pace e di porre in essere ogni possibile atto concreto ed effettivo di solidarietà e accoglienza.

Sutera accoglie già da tempo rifugiati politici che scappano da altre guerre. L’amministrazione Comunale di Sutera ripudia ogni tipo di guerra che per ora si sta svolgendo nel mondo e si dimostra ancora una volta solidale nei confronti dei popoli meno fortunati .