Sommatino. Iniziata l’asfaltatura di viale Aldo Moro

SOMMATINO. Dopo l’importante intervento di messa in quota di chiusini e caditoie, sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura del viale Aldo Moro. Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone.

Il primo cittadino sommatinese ha sottolineato come la messa in quota di chiusini e caditoie ed anche gli interventi di Caltaqua siano stati posti in essere per evitare di intervenire dopo.

I lavori si stanno effettuando in tempi celeri anche in vista del passaggio di una delle tappe del Giro di Sicilia di ciclismo proprio da Sommatino.