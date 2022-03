Serradifalco. Approvati in Giunta progetti per valorizzare beni confiscati da finanziare con il Pnrr

SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato i progetti per la valorizzazione dei beni confiscasti alla mafia da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza per consentire al Comune di partecipare all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento tese alla valorizzazione dei beni confiscasti mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu.

I beni confiscati di cui il Comune dispone sono un terreno sito in Contrada Mintina – Santa Lucia già destinato a verde pubblico dal Piano regolatore generale nel 2004; un terreno con fabbricato residenziale costituito da 2 piani fuori terra e da un piano seminterrato in contrada Chiarello (Falbaccari) per essere destinato a finalità sociali; un terreno sito tra la via Papa Giovanni XXIII e la via Padre Ingrao per essere utilizzato quale strada pedonale celebrativa delle vittime della mafia collegante la via Papa Giovanni XXIII con la via Padre Giuseppe Ingrao.

L’amministrazione comunale ha sottolineato che <Tali beni ad oggi non sono stati utilizzati per le finalità per le quali sono stati assegnati a causa della indisponibilità finanziaria necessaria per la realizzazione dei relativi lavori>. Ora tuttavia si sta presentando questa opportunità di finanziamento e l’amministrazione Burgio non intende farsela sfuggire. Da qui la decisione di presentare tre progetti per il loro relativo finanziamento. Il primo, che risale al 2014 e che va aggiornato, riguarda i lavori per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’immobile di contrada Chiarello-Falbaccari utilizzato come centro di aggregazione per prevenire e aiutare i giovani dalla tossicodipendenza e dalle nuove forme di dipendenza patologiche per 350 mila euro.

Il secondo, “I Profumi della Legalità” che prevede una strada pedonale e un Parco multifunzionale tra le vie Papa Giovanni per un importo di 1.353.731,40 euro. Il terzo è il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un’area di verde pubblico lungo la via Crucillà per una spesa di 400.000 euro. Per questi lavori la Giunta ha anche previsto un’eventuale quota di cofinanziamento pari a 5 mila euro a progetto per un totale di 15 mila euro.