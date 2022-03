Mazzarino. Gran successo la partecipazione di Amministrazione comunale e Pro Loco al Festival della Sicilia a Ginevra in Svizzera

MAZZARINO. Ha riscosso un gran successo oltre ad essere una importante vetrina per i prodotti locali la partecipazione della Pro Loco e dell’amministrazione comunale al Festival della Sicilia.

All’evento, che s’è svolto a Ginevra in Svizzera dal 18 al 20 Marzo, erano presenti La Proloco di Mazzarino rappresentata dal Presidente Dott. Bonifacio Filippo, L’amministrazione comunale con il Sindaco Dott. Vincenzo Marino e l’assessore Giuseppe Vincenti, i fratelli Paolo & Salvatore Alessi con Ad Majora.

L’evento è stato Patrocinato dalla Regione Sicilia, dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra, dalle città di Ginevra, Carouge, Onex e Chene-Bourg, ed organizzato dalla SAIG (società delle associazione italiane a Ginevra) con in testa l’amico Carmelo Vaccaro instancabile organizzatore da anni del Festival della Sicilia a Ginevra, che ci ha coinvolti in questa grande manifestazione.

Durante le tre giornate, diversi sono stati i contatti avuti dal Sindaco Marino, dal Presidente ProLoco Bonifacio e l’Assessore Vincenti, con varie Istituzioni e commercianti Ginevrini per instaurare dei rapporti di futura collaborazione.

Un grazie particolare va a tutti i produttori e pasticceri locali che ancora una volta hanno creduto in noi e con i loro prodotti hanno rappresentato a pieno il nostro territorio.

Ringraziamo le seguenti aziende, i cui prodotti hanno riscontrato un grande successo: l’Op La Mandorla e la Società Agricola Sicilia Bio di Rocco Selvaggio, Bongiovanni “Mandorle di Sicilia” di Totó Bongiovanni, Ariston Dolci di Ludovico & Vincenzo Cinardo, Gran Caffè Pitino Dolce&Salato di Luca Pitino & Vincenzo, l’imprenditore nel settore della ristorazione Filippo Alessi, Panificio Pulici di Giovanni Pulici, Panificio Sant’Antonio di Luigi Catrini, Panificio di Ghianda Crocifissa – Terranova, Azienda Agricola Michele Tedeschi Ardizzone, panificio Oroè Bongiovanni di Alberto Bongiovanni, produttori di miele all’arancia Salvatore & Giuseppe Girgenti, Caseificio storico Ficarra di Luigi Ficarra, Note di Gusto di Carmelo Mazzapica.

Il Sindaco Marino dice: sono orgoglioso di aver rappresentato la nostra Sicilia in una terra che riconosce e apprezza la sicilianità in tutte le sue espressioni linguistiche e artistiche. Abbiamo vissuto un’atmosfera tipica in cui si sono distinti i fratelli Paolo e Salvatore Alessi che con la loro simpatia e l’estro hanno soddisfatto i palati di Ginevra. Ringrazio la Proloco che si è fatta portavoce presso i nostri produttori.

La manifestazione, commenta il Presidente della Proloco di Mazzarino, Bonifacio, è stata l’occasione per incontrare anche diverse personalità di spicco della società di Ginevra, tra cui il Console Generale d’Italia a Ginevra il dott. Tomaso Marchegiani, presentando i nostri prodotti agroalimentari e facendo conoscere anche le bellezze della nostra città. Sicuramente un’importante vetrina, per Mazzarino e per tutte le attività che hanno partecipato con i loro prodotti.

È stata una tre giorni ricca di eventi con varie esibizioni come la compagnia Folk dei “Cumpari”, i fratelli Bunetto – Bellamoréa, i prof Fallica e Pulvirenti, tra i pochi “pupari”, che hanno inscenato spettacoli meravigliosi che rappresentano a pieno la nostra Sicilia. Voglio ringraziare personalmente il Sindaco Marino e l’Assessore Vincenti per la vicinanza alla Proloco, il cda e l’associazione Proloco tutta. Un’esperienza sicuramente positiva per la comunità di Mazzarino.