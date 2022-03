Italia, Ascoli Piceno: ritrovate decine di palloni “d’epoca” sul tetto di una chiesa

Nella crisi del calcio italiana, avvalorata dalla mancata partecipazione della Nazionale ai Mondiali in Qatar, molti leggono il fallimento delle scuole sportive che non sfornano più talenti.

Come se non bastasse si vedono sempre meno ragazzini giocare per strada. In questo senso è emblematica la foto apparsa sulla pagina Facebook del gruppo “Sei di Ascoli Piceno se…”, che ha immortalato il ritrovamento di decine di palloni da calcio, risalenti anche a decenni fa, fa sul tetto della Chiesa di San Tommaso

.