Il “Virgilio” di Mussomeli dice no alla guerra

MUSSOMELI – Dalla scuola)Gli studenti dell’Istituto Superiore “Virgilio” di Mussomeli, nell’ambito dell’Educazione civica, sono stati protagonisti di varie iniziative all’interno delle loro classi per riflettere sull’articolo 11 della nostra Costituzione.

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

Mentre in Europa soffiano venti di guerra, che si addensano scuri sopra il suolo ucraino, la scuola italiana sente il bisogno di stringersi attorno alle vittime di ogni conflitto e di riflettere su una conquista, quella della pace, che non va data mai per scontata.

Durante la mattinata del 2 marzo, gli alunni del “Virgilio” hanno realizzato vari cartelloni, slogan, partecipando anche alla diretta promossa dalla Tecnica della scuola.

Tutte le classi nel corso della mattinata sono state impegnate alla conferenza live “L’iniziativa di pace: l’Italia ripudia la guerra”. Finito il dibattito, docenti e studenti si sono riuniti nel piazzale antistante l’istituto esponendo i cartelloni realizzati intorno all’aiuola allestita per l’occasione con primule giallo-blu.

Una volta radunati intorno al cuore giallo-blu e all’albero di ulivo, simbolo emblematico della pace, sul quale sono stati legati cartoncini riportanti la frase “L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA” in tutte le lingue del mondo, insegnanti e alunni hanno osservato un minuto di silenzio, per tutte le vittime di guerra.

Il momento è stato toccante e ha voluto lasciare un segno nella sensibilità dei nostri studenti schierati contro la guerra, unendo il loro pensiero alle parole di John Lennon: “all we are saying is give peace a chance” (tutto ciò che stiamo dicendo è dare una possibilità alla pace).