“I militari russi stanno combattendo per noi, per la Russia, per la pace, il Donbass e la denazificazione dell’UCRAINA”. Lo ha detto Vladimir Putin oggi in un discorso in cui ha più volte definito “eroi” i militari russi che stanno combattendo in UCRAINA, annunciando che alle famiglie dei caduti saranno dati “7 milioni di rubli e una diaria mensile” e vi saranno forme di assistenza e risarcimento per i feriti.