Covid, 48.483 nuovi casi e 156 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In calo i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 48.483, in discesa rispetto ai 60.191 delle 24 ore precedenti con 433.961 tamponi processati determinando un tasso di positività pari all’11,1%. I decessi sono 156 (-28).

I guariti sono 59.258. Torna a calare il numero degli attualmente positivi, con 9.599 unità in meno attestandosi su un totale di 1.001.922. Calo dei ricoverati nei reparti ordinari; 8.575 (-201) i pazienti ricoverati; i degenti in terapia intensiva sono 563 (-29) con 43 nuovi ingressi. Intanto scende sotto il milione il numero degli attualmente positivi; per l’esattezza sono 992.784. Intanto, per quanto riguarda l’impatto del Covid nelle regioni, si evidenzia come il Lazio sia la prima regione per numero di nuovi positivi (5.642), seguita da Lombardia (5.583) e Sicilia (4.884).

