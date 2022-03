Caltanissetta, ubriaca dopo Festa della donna ‘centra’ rotatoria con l’auto: ferita e… denunciata

CALTANISSETTA – Dopo la mezzanotte un equipaggio dellam polizia è intervenuto in via Sallemi, a Caltanissetta, per un sinistro stradale autonomo con feriti. Gli agenti hanno accertato che una Fiat Punto, proveniente da via Filippo Turati, era impattata contro il muro della rotatoria.

Entrambe le occupanti del mezzo, due donne, hanno riportato ferite e sono state condotte al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. La conducente ha riferito ai poliziotti di aver perso il controllo dell’auto dopo che era stata con l’amica a festeggiare l’8 marzo.

La stessa, che mostrava chiari sintomi di ubriachezza, è risultata positiva all’alcol test: denunciata per guida sotto l’influenza dell’alcol; comminate sanzioni amministrative per diverse violazioni al codice della strada.