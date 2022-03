Caltanissetta, solidarietà alla “Don Milani”: raccolta fondi e accoglienza di una studentessa Ucraina

L’istituto comprensivo “Don Milani” di Caltanissetta ha messo in atto diverse iniziative per promuovere solidarietà e accoglienza con il popolo Ucraino. Nelle aule di tutti gli ordini e gradi sono stati promossi i valori della pace, della fratellanza, della solidarietà, del dialogo e dell’aiuto.

Cartelloni per la pace e dibattiti in classe sono stati accompagnati anche da gesti, talvolta simbolici e altre volte concreti, per sostenere i “coetanei” afflitti dalla guerra e dai bombardamenti.

“Una merendina per la pace”, ad esempio, è stata una di queste. ” Le tragiche notizie che, ogni giorno, ci arrivano dall’Ucraina non possono lasciarci indifferenti e, sebbene siamo una goccia nell’oceano, anche noi come Istituto Comprensivo “Don Milani” possiamo e dobbiamo dare un piccolo contributo per aiutare i bambini meno fortunati dei nostri – aveva scritto il dirigente scolastico Antonio Dibilio -. Un’iniziativa semplice, ma dal significato importante: privarci di qualcosa per farci sentire vicini, non solo col pensiero, a un popolo sconvolto da qualcosa di tragico: la guerra”.

L’iniziativa mirava a raccogliere l’equivalente del costo di una merendina: un euro, da donare tramite versamento alla Croce Rossa o ad altra organizzazione che si occupa di gestire gli aiuti umanitari. Tutta la comunità scolastica, comprensiva di alunni, genitori, docenti e personale ATA, è stata invitata a contribuire a una raccolta fondi destinata ad aiuti umanitari per il popolo ucraino.

La massiccia adesione all’iniziativa ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato e raccogliere una cifra importante (oltre 3.150 euro) da destinare alla popolazione Ucraina, per il tramite della Caritas alla quale la somma è stata versata.

I profughi in fuga dalle loro città si stanno distribuendo in tutta l’Europa e anche Caltanissetta, attraverso numerose associazioni ed enti, sta aprendo le proprie porte. Donne e bambini stanno trovando non soltanto una casa ma anche un luogo nel quale poter interagire e integrarsi. In questo obiettivo è fondamentale il ruolo della scuola.

L’Istituto “Don Milani” ha nuovamente “alzato la mano” manifestando la propria disponbilità ad accogliere e ieri, mercoledì 30 aprile, è stata accolta una ragazzina ucraina fuggita dalla guerra, proveniente da Dnepr.

Grazie al lavoro di coordinamento del GRAF (gruppo accoglienza familiare), l’adolescente, insieme alla mamma, è stata ospitata da una famiglia nissena e iscritta in una classe della plesso “Filippo Cordova”.

Accompagnata dal dirigente scolastico Antonio Diblio, dalla mamma, dalla mediatrice linguistica e dalla famiglia ospitante, la ragazzina è stata accolta dai suoi nuovi compagni e dai docenti con striscioni di benvenuto e canzoncine inneggianti la pace e la solidarietà.

“La nostra istituzione scolastica – ha concluso il dirigente – augura alla giovane e alla sua famiglia una serena permanenza in città, un proficuo e positivo inserimento a scuola, con l’auspicio che al più presto nel suo Paese possano soffiare venti di pace, così che per il popolo ucraino possa ritornare la normalità”.