Caltanissetta. Borsellino, ex legale Scarantino: “Non c’erano suggeritori”

“Vincenzo Scarantino aveva difficolta’ espressive che si traducevano in un italiano non elegante, non forbito, ma non ricordo sospensioni durante gli interrogatori. Non ho mai registrato circostanze simili. Sicuramente nessuno gli suggeriva niente”. A parlare di Vincenzo Scarantino (il falso pentito che nel ’92 si era accusato di aver preso parte alla strage di via D’Amelio, rivelando alcuni particolari, per poi ritrattare tutto nel ’98) e’ l’avvocato Lucia Falzone, per anni legale dello stesso Scarantino, sentita oggi come teste nell’udienza relativa al depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. “Durante gli interrogatori c’era solo un generico invito – ha continuato Falzone, rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto – a dire la verita’. A fronte di alcune risposte che Scarantino dava il magistrato cercava, come e’ normale, di puntualizzare o fare domande. Dopodiche’ non c’era nessuna anomalia. Il comportamento delle persone che hanno operato alla mia presenza e’ stato irreprensibile”. Il processo vede imputati tre poliziotti – Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo – ex appartenenti del gruppo Falcone-Borsellino, che indago’ sull’attentato in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Sono accusati di calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo l’accusa avrebbero indotto Scarantino a fare false rivelazioni allo scopo di depistare le indagini. (ANSA).