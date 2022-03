Amministrative Palermo, Varchi “Necessità è voltare pagina”

PALERMO (ITALPRESS) – “Continuerà il nostro lavoro di ascolto delle realtà cittadine e di quartiere. Stiamo incontrando tantissime persone. La necessità univoca è quella di voltare pagina per cancellare quella che è una amministrazione disastrosa che accompagna la città alle elezioni con un fardello pesantissimo che è quella del piano di riequilibrio”. Lo ha detto Carolina Varchi, candidato a sindaco del comune di Palermo per Fdi incontrando la stampa nell’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile. Sul piano di riequilibrio Varchi ha spiegato “l’aumento delle entrate e l’anticipazione dei ruoli sono questi i due pilastri su cui poggia il piano ma che non esistono”. Presenti Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera e Ignazio La Russa, senatore.

