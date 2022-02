Usa, lasciano i bambini soli in casa per andare a giocare ai videogiochi: arrestati i genitori

Non è più una novità sentir parlare di dipendenza dai videogiochi. Talvolta, la voglia di restare per ore davanti a uno schermo diventa tale da portare alcune persone a commettere azioni incommentabili: in questo caso, è toccato a una coppia in Texas, finita dietro le sbarre dopo aver lasciato i sei figli piccoli a casa per andare a giocare ai videogiochi in una lavanderia a gettoni nelle vicinanze.

Secondo la polizia della cittadina texana di Texarkana, la polizia locale ha ricevuto una chiamata di soccorso in cui alcune persone avevano sentito dei bambini della casa vicina piangere e cercare la propria madre.

Gli agenti, accorsi subito nell’abitazione, hanno trovato sei bambini soli, affamati e abbandonati a se stessi da diverse ore. I piccoli hanno riferito agli agenti che i loro genitori erano andati in una lavanderia a gettoni nei paraggi. Arrivata sul posto, la pattuglia ha sorpreso i genitori intenti a giocare ai videogame con un gruppo di persone.

Eshaun Johnson (23 anni), patrigno dei bambini, è tornato a casa dopo essere stato costretto dalla polizia a interrompere la partita. Marca Harris (28 anni), madre dei sei piccoli, ha tuttavia riferito agli agenti di non aver intenzione di smettere di giocare per andare a controllare i suoi figli.

Entrambi sono stati arrestati e accusati di aver abbandonato dei minori, mettendoli in pericolo, con cauzioni fissate a 75mila dollari ciascuno. Dopo essere stati messi sotto la custodia dei servizi sociali, i piccoli sono stati affidati a un membro della famiglia.