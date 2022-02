Ucraina, in guerra anche un… “pezzettino” di Sicilia: drone da Sigonella unico velivolo visibile

L’unico velivolo visibile nel cielo del teatro militare ucraino e’, al momento, un drone Global Hawk partito la notte scorsa da Sigonella. I tracciati presenti su Flightradar non indicano altri voli. Il drone, un Northrop Grumman Rq-4B indicato con il nome Forte 12, e’ adesso sul Mar Nero, dopo aver monitorato a lungo la zona a sud di Kharkiv.

Un altro drone, anche questo partito dalla base militare in Sicilia, secondo quanto afferma il sito Italmilradar, potrebbe essere presente in quello spazio ma non e’ tracciabile. Dalla base e’ partito nella notte verso l’Ucraina un terzo drone.