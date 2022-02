Sutera, dopo 40 anni di servizio al Comune Carmelo Turone in pensione. Congratulazioni dei colleghi ed amministratori

SUTERA – Ora il meritato riposo. Va in pensione Carmelo Turone e gli uffici comunali per lui saranno un ricordo. Alle dipendenze del Comune dal 1° settembre 1974. ha cessato la sua attività il 17 febbraio 2022, giorno in cui, con i suoi colleghi, ha condiviso un momento di convivialità, certamente, fra la comprensibile commozione. Le congratulazioni dei colleghi ed amministratori hanno colorato alla grande il suo apprezzato lavoro. E così la targa ricordo del sindaco Giuseppe Grizzanti, con l’assessore Giovannella Difrancesco presente all’incontro, ha sancito la fine della sua attività lavorativa, che lo ha visto inizialmente operativo in biblioteca, successivamente alla ragioneria e nell’ultimo periodo responsabile dell’area Vigilanza. Inciso sulla targa: “A Carmelo Turone che ha svolto il servizio dal 1° settembre 1974 al 17 febbraio 2022. Andare in pensione è uno dei momenti più importanti nella vita di un lavoratore. Significa potersi godere il meritato riposo dopo anni di sacrifici. Tantissimi auguri da tutti noi. Il sindaco e l’Amministrazione”.