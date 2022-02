Sicilia, Messina: picchia fotografo con lastra di legno, arrestato

Con l’accusa di lesioni aggravate in concorso i carabinieri hanno arrestato a Villafranca Tirrena, nel Messinese, un uomo e denunciato il figlio. Sono ritenuti responsabili di un’aggressione a un fotografo, raggiunto nel suo laboratorio e picchiato al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ieri pomeriggio padre e figlio si sarebbero recati nel negozio del malcapitato e dopo una discussione per questioni economiche lo avrebbero aggredito, colpendolo al volto con alcune lastre di legno presenti nell’esercizio commerciale.

Solo l’intervento dei militari, allertati da un collega libero dal servizio e presente per caso sul posto ha consentito di scongiurare il peggio e bloccare padre e figlio. Il fotografo, trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo (MESSINA), è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo