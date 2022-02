Santa Caterina. C’è l’avviso per contributi acquisto o ristrutturazione case e avvio nuove attività

SANTA CATERINA. Il Comune, grazie ai 341.886,77 euro ottenuti dal Ministero per il Sud con il fondo di sostegno ai comuni marginali, ha indetto una manifestazione d’interesse per la concessione di contributi per l’acquisto o la ristrutturazione di case o per l’avvio di nuove attività.

L’avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli interessati per orientare l’Amministrazione sulla più utile ripartizione dei 341.886,77 euro assegnati dal Consiglio dei Ministri con il Fondo di sostegno ai comuni marginali. Le risorse potranno essere utilizzate per tre categorie di interventi: l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; la concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta entro il 15 marzo tramite Pec all’indirizzo amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.