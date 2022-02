Nel nisseno: circonvenzione di persona incapace, sospeso avvocato

Un avvocato di Gela, presidente della locale Camera penale, e’ stato sospeso per sei mesi con l’accusa di circonvenzione di persona incapace. Lo rende noto il procuratore Fernando Asaro. Per lo stesso reato e’ stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima per due persone, padre e figlio.

Ai provvedimenti, emessi dal gip di Gela, e’ stata data esecuzione sulla base delle indagini eseguite dal carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dei militari dell’Arma. Tutto in corso le indagini preliminari.