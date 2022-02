Mussomeli, percettori reddito di cittadinanza al lavoro. Soddisfatto l’assessore comunale Spoto

MUSSOMELI – L’Assessore Michele Spoto si complimenta per il lavoro svolto in questa prima settimana dai percettori del reddito di cittadinanza, utilizzati dal Comune nei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C). Progetti che riguardano principalmente le attività inerenti la cura del verde pubblico, del decoro urbano, la pulizia del centro abitato, parco urbano, ville e scuole comunali ed area cimiteriale. Gli operai, circa 30, sono stati suddivisi in otto squadre a cui è stata assegnata una determinata area del centro abitato. Infatti, già questa settimana molti concittadini avranno avuto modo constatare personalmente l’avvio dei lavori nella propria zona o nel proprio quartiere. Inoltre, oltre alle vie del centro abitato, sono stati effettuati i lavori di scerbatura spazzamento alla palestra comunale “Salvatore Palumbo” e allo stadio Comunale “Nino Caltagirone”. Dai percettori del RDC arriva un aiuto concreto per la nostra comunità. Desidero ringraziarli anche in nome dell’Amministrazione Comunale, per quello che faranno nei prossimi mesi per la nostra comunità e per il nostro paese al fine di renderlo sempre più bello, vivibile, pulito ed accogliente. Il reddito di cittadinanza non diventa, così, solo una forma assistenziale. (L’Assessore al Verde Pubblico Michele Spoto)